Russlands Staatspräsident Wladimir Putin hat wenig überraschend ablehnend auf die Bitte seines französischen Amtskollegen Emmanuel Macron nach einem Waffenstillstand in der Ukraine während Olympia in Paris reagiert. Putin begründete dies mit der seiner Meinung nach ungerechten Behandlung der russischen Sportler durch die Sportverbände um das Internationale Olympische Komitee (IOC).

"Ich denke, dass diese olympischen Prinzipien, einschließlich des 'Olympischen Friedens', sehr richtig sind", sagte Putin am Freitag bei einem Staatsbesuch in Chinas Hauptstadt Peking: "Die internationalen Sportfunktionäre von heute missachten aber selbst die Grundsätze der olympischen Charta."

Macron bekräftigte am Freitag seine Idee eines Waffenstillstands, "damit Russland seine derzeitigen Operationen" in der Ukraine einstellt. Russland wiederum plant, im September ein konkurrierendes Sportereignis zu veranstalten, nachdem es wegen seines Einmarschs in der Ukraine, zusammen mit seinem Verbündeten Belarus, als Nation von der Teilnahme an den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde.