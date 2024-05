Paris-OK: Keine "Anti-Sex-Betten" im Olympischen Dorf

Anti-Sex-Maßnahmen im Olympischen Dorf? Das Organisationskomitee in Paris wehrt sich gegen Gerüchte, es habe auf Pappbetten gesetzt, damit sich Sportler während der Sommerspiele in der Stadt der Liebe nicht näherkommen. Die Wahl der Möbel sei mit dem Bestreben verbunden, "eine minimale Umweltbelastung und ein zweites Leben zu gewährleisten", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.

"Anti-Sex-Betten bei den Olympischen Spielen in Paris angekommen", hatte zuletzt etwa die New York Post berichtet und ein altes Thema bedient. Schon rund um die Spiele in Tokio 2021, wo ebenfalls "auf Pappe" geschlafen wurde, waren solche Theorien aufgestellt worden. "Wir wissen, dass die Medien seit Tokio 2021 viel Spaß an dieser Geschichte hatten", hieß es vom OK.