Wasserspringen: Christina Wassen kann für Olympia planen

Christina Wassen hat bei den Deutschen Meisterschaften der Wasserspringer in Berlin den Titel vom Turm gewonnen und damit praktisch das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris gelöst. Die EM-Zweite setzte sich vor ihrer Schwester Elena Wassen und Pauline Pfeif (alle Berliner TSC) durch.

Pfeif erzielte im Finale zwar weniger Punkte als Elena Wassen, in der Addition aller drei Runden aber mehr, was laut Nominierungsrichtlinien "ein Argument für den Nominierungsvorschlag" sein könne. "Wir werden uns in der Nominierungssitzung auch die anderen internationalen Ergebnisse nochmal anschauen", sagte Bundestrainer Christoph Bohm: "Wir haben in Deutschland drei leistungsstarke Turmspringerinnen, die in der Welt mithalten können."