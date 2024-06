DBB-Frauen starten ohne Sabally in Olympia-Vorbereitung

Ohne ihre Starspielerin Satou Sabally werden die deutschen Basketballerinnen in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris starten. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch mitteilte, werden Sabally, ihre Schwester Nyara und Leonie Fiebich erst zu einem späteren Zeitpunkt von ihren WNBA-Teams Dallas Wings und New York Liberty freigestellt.

Testspiele gegen Finnland, Nigeria und Großbritannien

Die ersten Testspiele stehen am 5. und 7. Juli in Helsinki gegen Finnland an. Nach einem Vier-Nationen-Turnier in Posen (10. bis 15. Juli) spielen die DBB-Frauen am 19. Juli in Berlin gegen Nigeria. Bevor die EM-Sechsten in den Olympia-Spielort Lille reisen, geht es in London noch gegen Großbritannien (21. Juli) und die USA (23. Juli).