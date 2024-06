Deutschland mit 17 Hockey-Weltmeistern zu Olympia

"Wir haben deutlich mehr als 19 sehr gute Spieler in Deutschland, die es verdient gehabt hätten", sagte Henning: "So ist es auf der einen Seite bitter, nicht dabei zu sein, obwohl hier viele Kandidaten eine Menge richtig gemacht haben. Und gleichzeitig ein riesiger Erfolg für alle, die jetzt ein Ticket bekommen haben."

Die deutschen Männer gewannen bereits viermal Olympiagold (1972, 1992, 2008 und 2012), die bislang letzte Medaille gab es 2016 in Rio mit Bronze. Das Hockeyturnier in Paris findet vom 27. Juli bis 9. August statt. Den Feinschliff holt sich die deutsche Auswahl Ende Juni in den letzten Pro-League-Spielen gegen die Niederlande und das Team Großbritannien. Beide Mannschaften sind auch Gegner in der Vorrundengruppe A, hinzu kommen Duelle mit Spanien, Südafrika und Gastgeber Frankreich.