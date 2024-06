Drei Olympia-Startplätze für deutsche Mountainbiker

Der Radsport-Weltverband UCI hat an den Bund Deutscher Radfahrer drei Quotenplätze für die Mountainbike-Wettbewerben bei den Olympischen Spielen in Paris vergeben. Dies teilte der BDR am Montag mit. Demnach dürfen zwei deutsche Männer und eine deutsche Frau beim Saisonhöhepunkt in der Disziplin Cross Country starten.