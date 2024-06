Frankreichs Olympia-Kader ohne Mbappe und Griezmann

Ohne Superstar Kylian Mbappe, aber mit Mathys Tel: Fünf Bundesligaprofis stehen im vorläufigen Kader Frankreichs für das olympische Fußballturnier. U23-Nationaltrainer Thierry Henry nominierte am Dienstag insgesamt 25 Spieler, muss den Kader aber bis zum 3. Juli noch auf 18 Akteure reduzieren.

Ebenfalls mit dabei sind die PSG-Jungstars Warren Zaire-Emery und Bradley Barcola. Sie werden laut Medienberichten von Paris St. Germain aber wohl nicht freigestellt, da sie vorher bereits an der Europameisterschaft teilnehmen könnten. Auch Griezmann hatte am Freitag von einen "Traum" gesprochen, in Paris dabei zu sein - ohne Erfolg.