Früherer NBA-Profi Budinger löst Beach-Ticket für Paris

Sieben Jahre nach dem Abschied von der Basketballbühne hat sich der frühere NBA-Profi Chase Budinger für das olympische Beachvolleyball-Turnier qualifiziert. Der 36-Jährige tritt mit seinem Partner Miles Evans in Paris für die USA an, da Trevor Crabb und Theo Brunner nicht mehr an den Weltranglisten-13. vorbeiziehen können. Das Ranking war für das Ticket ausschlaggebend.