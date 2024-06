Heymann für Michalczik: DHB-Männer starten Olympia-Vorbereitung

Die deutschen Handballer starten in ihre Olympia-Vorbereitung. Spielmacher Marian Michalczik muss dabei wie schon zur zurückliegenden Heim-EM absagen.

Olympia -Absage von Marian Michalczik, neue Chance für Sebastian Heymann: Die deutschen Handballer starten mit verändertem Kader in ihre Vorbereitung auf die Olympischen Spiele.

Michalczik sagte seine Teilnahme wegen der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes ab. Stattdessen nominierte Bundestrainer Alfred Gislason für den am Sonntag beginnenden Lehrgang in Hennef den wurfgewaltigen Rückraumlinken Heymann nach.

„Der Verzicht auf eine mögliche Olympia-Teilnahme wiegt sicher schwer, aber die Geburt unseres ersten Kindes steht an erster Stelle. Kompromisse wären da auch nicht im Sinne unserer Nationalmannschaft gewesen“, sagte Michalczik, der in den kommenden Wochen Nachwuchs erwartet.

Handball: Heymann ersetzt Michalczik

Der nachnominierte Heymann zählte hingegen zum EM-Team und bestritt auch das Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover.

Höhepunkte der Vorbereitung sind das Länderspiel am 13. Juli in der Dortmunder Westfalenhalle gegen den aktuellen Olympiasieger und Europameister Frankreich, sowie ein Drei-Länder-Turnier vom 19. bis zum 21. Juli in der Stuttgarter Porsche-Arena.