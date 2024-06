Hockey: Kapitänin Lorenz führt Olympia-Kader an

von SID 13.06.2024 • 13:35 Uhr Für vier Spielerinnen werden es die dritten Sommerspiele.

Mit Nike Lorenz an der Spitze gehen die deutschen Hockey-Frauen ihre Olympia-Mission in Paris an. Bundestrainer Valentin Altenburg nominierte insgesamt 19 Spielerinnen, für Kapitänin Lorenz werden es ebenso wie für Selin Oruz, Anne Schröder und Charlotte Stapenhorst bereits die dritten Sommerspiele. Alle vier hatte schon 2016 in Rio Bronze geholt und waren auch 2021 in Tokio dabei.

"Diese Mannschaft wird erfolgshungrig nach Paris fahren", sagte Altenburg. Insgesamt stehen 15 Spielerinnen im Kader, die bei der Heim-EM 2023 Bronze geholt hatten. Für Stine Kurz, Benedetta Wenzel, Lisa Nolte, Felicia Wiedermann und Linnea Weidemann wird es die Olympia-Premiere.

Nach dem Viertelfinal-Aus 2021 in Tokio ist in Paris (26. Juli bis 11. August) eine Medaille das Ziel. In der Vorrunde trifft das deutsche Team auf die Niederlande, Belgien, Japan, China und Frankreich.