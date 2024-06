LA 2028: Schwimmwettbewerbe vor 38.000 Zuschauern

Rekord in Los Angeles: Die Schwimmwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2028 werden vor 38.000 Zuschauern ausgetragen, das gab das Organisationskomitee LA28 bekannt. Austragungsort ist das SoFi Stadium im Stadtteil Inglewood, in dem die LA Rams und LA Chargers aus der US-Football-Profiliga NFL spielen. Nie zuvor gab es bei Olympia so viele Plätze in einem Schwimmstadtion.