Rekordmeisterin darf doch zu Olympia - Seitz als Expertin in Paris

Den Sprung in die deutsche Olympia-Mannschaft hat Elisabeth Seitz knapp verpasst - nach Paris fährt die Turnerin dennoch. Wie die ARD am Dienstag mitteilte, wird die 30-Jährige die Turn-Übertragungen der Rundfunkanstalt während der Spiele als Expertin begleiten.

Mirjam Bach, Programmchefin für die ARD-Übertragungen von Olympia in Paris, zeigte sich erfreut über die prominente Unterstützung: "Wir sind stolz, dass Elisabeth Seitz als ARD-Expertin für Turnen die Wettbewerbe in der ARD gemeinsam mit unserem Reporter Philipp Sohmer kommentieren wird. Näher dran kann eine Expertin nicht sein."

Jedoch hält sich die Europameisterin von 2022 am Stufenbarren und Bronze-Medaillen-Gewinnerin der WM 2018 in Paris auch als Ersatzturnerin bereit. "Sollte Elisabeth in der Olympia-Mannschaft gebraucht werden, dann hat ein Olympia-Einsatz als Sportlerin natürlich Priorität", sagte Bach.