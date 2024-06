Nach Marihuana-Drama: Sprintstar Richardson peilt Olympia an

Drei Jahre nach ihrem Marihuana-Drama sinnt Sha‘Carri Richardson auf Wiedergutmachung: Der schillernde Sprintstar peilt bei den Trials der US-Leichtathleten endlich ihr erstes Olympia-Ticket an. „Ich bin aufgeregt, ich bin gespannt auf den Rest der Saison, ich wachse, entwickle mich und bereite mich darauf vor, in das USA-Team zu kommen“, sagte die 100-m-Weltmeisterin vor dem Showdown in Eugene. Nur drei Plätze sind am Wochenende zu vergeben.