NADA veröffentlicht "Sauber"-Kampagne für Paris

Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) hat anlässlich der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris eine Videokampagne unter dem Motto „Proud to be true“ veröffentlicht. Die Kampagne soll Sportler und Sportlerinnen dazu anregen, die eigene saubere Leistung wertzuschätzen und das bereits Erreichte zu reflektieren.