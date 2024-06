„Nicht verfügbar“: Tel doch nicht für Frankreich bei Olympia

Angreifer Mathys Tel (19) von Fußball-Rekordmeister Bayern München wird doch nicht für Frankreich bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Wie der französische Verband FFF am Dienstagabend mitteilte, stehen sechs Spieler um Tel und PSG-Jungstar Warren Zaire-Emery, die Auswahlcoach Thierry Henry am 3. Juni in sein vorläufiges Aufgebot berufen hatte, „nicht zur Verfügung“. Genauere Angaben machte die FFF nicht.