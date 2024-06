Ocik raus: Wechsel im Deutschland-Achter kurz vor Olympia

Knapp sechs Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris wird im Deutschland-Achter auf einer der wichtigsten Positionen ein Wechsel vorgenommen. Hannes Ocik, der erst zu Saisonbeginn nach einer Pause als Schlagmann zurückgekehrt war, verliert seinen Platz im Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Die Entscheidung wurde am Freitag bekannt gegeben.

Für Ocik, der mit dem deutschen Flaggschiff zweimal Olympia-Silber sowie drei WM-Goldmedaillen gewonnen hat, rückt nach dem enttäuschenden fünften Platz beim Weltcup in Luzern/Schweiz Frederik Breuer aus dem Vierer ohne Steuermann in das Großboot. Mattes Schönherr übernimmt beim letzten Weltcup vor den Sommerspielen in Posen/Polen die Schlagmann-Position.