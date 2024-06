Olympia 2024: Weitere "Neutrale" zugelassen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat rund vier Wochen vor dem Start der Sommerspiele in Paris die Liste von Teilnahmeberechtigten aus Russland und Belarus erweitert. Demnach dürfen nach derzeitigem Stand 39 Athletinnen und Athleten als „Neutrale“ starten, 22 aus Russland und 17 Belarus. Wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine dürfen Teilnehmende aus beiden Ländern bei Olympia nur unter komplettem Verzicht auf staatliche Symbole antreten.

Bereits Mitte des Monats hatte das IOC eine erste Liste mit Athletinnen und Athleten aus den Sportarten Radsport, Turnen und Trampolin sowie Gewichtheben und Ringen veröffentlicht. Diese wurde nun um Aktive aus den Sportarten Tennis, Schießen und Rudern ergänzt. Zugleich gab das IOC erste Zu- und Absagen Teilnahmeberechtigter bekannt. So lehnte der russische Radprofi Alexander Wlassow, seit 2022 Teil des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe, die Einladung des IOC ab.

An der Parade bei der Eröffnungsfeier in Paris dürfen die Neutralen nicht teilnehmen, das entschied das IOC bereits im März. Während der Wettbewerbe sind unter anderem die russische Flagge, die Hymne und weitere staatliche Symbole verboten. Mannschaften sind nicht zugelassen.

Das IOC hatte nach Russlands Invasion in der Ukraine im Februar 2022 zunächst mit einem Ausschluss aus dem Weltsport reagiert, in der Folge aber die schrittweise Rückkehr unter neutralem Banner ermöglicht. Zuletzt ging das IOC von 36 Teilnehmenden aus Russland und 22 aus Belarus aus. Zum Vergleich: In Tokio 2021 waren 330 Russen und 104 Belarussen dabei.