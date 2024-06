Olympia 2028: Leichtathletik rückt in die erste Woche

Die olympischen Leichtathletik-Wettkämpfe werden 2028 in Los Angeles bereits in der ersten Woche der Spiele ausgetragen.

Diese „historische Verschiebung“ verkündete der Leichtathletik-Weltverband World Athletics am Freitag gemeinsam mit dem Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele in der kalifornischen Metropolregion in einer Mitteilung. Die Schwimmwettbewerbe werden hingegen in die zweite Woche verlegt.