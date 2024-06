Olympia: Eröffnungsfeier auf der Seine live in der ARD

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) auf der Seine in Paris wird live von der ARD übertragen. Wie die Sendeanstalt am Mittwoch mitteilte wird die pompöse Veranstaltung, bei der die Olympioniken auf Booten zum Trocadero gefahren werden, den Auftakt für das umfangreiche Olympia-Programm der ARD darstellen. Die Übertragung am 26. Juli beginnt um 18.00 Uhr.