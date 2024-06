Olympia-Quali: Schwimmstar Dressel löst Ticket über 50 m

US-Schwimmstar Caeleb Dressel (27) hat sein erstes Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris geholt. Der siebenmalige Olympiasieger sicherte sich seinen Startplatz für den Wettkampf über 50 m Freistil durch einen Sieg bei den US-Trials in Indianapolis.

Zuvor hatte Dressel die Quali über 100 m in dieser Disziplin verpasst, über beide Distanzen gewann Dressel 2021 in Tokio Gold.

Für Dressel war es ein wichtiger Schritt auf seinem Weg zurück in die Weltspitze, nachdem er sich während der WM 2022 in Budapest nach zwei Goldmedaillen aus "medizinischen Gründen" vom Schwimmsport zurückgezogen hatte. Im Lucas Oil Stadium in Indiana, der Heimat des NFL-Klubs Indianapolis Colts, schwamm er in 21,41 Sekunden zum Freistil-Sieg. Neben Dressel qualifizierte sich auch 100-m-Sieger Chris Guiliano.