Olympia-Quali: Varfolomeev siegt vor Kolosov

Das Duo darf somit auf die Nominierung für die Olympischen Spiele in Paris hoffen.

Darja Varfolomeev hat die letzte Hürde der Olympia-Qualifikation in der Rhythmischen Sportgymnastik mit Bravour gemeistert. Die sechsmalige Weltmeisterin (TSV Schmiden) gewann den entscheidenden Wettbewerb in Fellbach mit 141,500 Punkten vor ihrer nationalen Topkonkurrentin Margarita Kolosov vom SC Potsdam (136,450).

Ob Varfolomeev (17) und Kolosov (20) die beiden deutschen Olympia-Startplätze in Paris (26. Juli bis 11. August) wie erwartet wahrnehmen sollen, will der Deutsche Turner-Bund (DTB) noch am Samstagabend bekannt geben. Die finale Nominierung obliegt dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).