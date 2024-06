Olympia: Tennis-Ärger! Star sagt Teilnahme an Olympischen Spiele in Paris ab

Aryna Sabalenka sagt ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris ab. Der Tennis-Star übt scharfe Kritik am Verband WTA.

Aryna Sabalenka sagt ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris ab. Der Tennis-Star übt scharfe Kritik am Verband WTA.

Tennis-Spielerin Aryna Sabalenka hat am Montag bekannt gegeben, dass sie auf die Olympischen Spiele in Paris verzichten werde. Am Rande eines Turnieres in Berlin übte die Weltranglistendritte scharfe Kritik am Verband: „Es ist einfach eine schlechte Planung der WTA.“