Olympia: Wildcard für Tennis-Legende!

Stan Wawrinka weiß, was es heißt, die olympische Goldmedaille um den Hals gehängt zu bekommen. 2008 gewann der Schweizer zusammen mit Tennis-Legende Roger Federer die Goldmedaille im Tennis-Doppel. Doch für Spiele 2024 in Paris wäre der 39-Jährige als die Nummer 98 der Tennis-Weltrangliste eigentlich gar nicht qualifiziert. Doch nun bekommt Wawrinka eine neue Chance.

Olympia-Organisatoren vergeben Wildcard an Wawrinka

Der Schweizer erhält eine von zwei Wildcards, die für ehemalige Grand-Slam- und Olympia-Sieger reserviert sind. Das gab das Olympische Komitee der Schweiz am Donnerstag bekannt. Der 39-Jährige kehrt damit zwölf Jahre nach London 2012 auf die olympische Bühne zurück. In Rio de Janeiro und Tokio war er verletzungsbedingt nicht vertreten.

Olympia: Zweite Wildcard für Murray?

Hoffnung auf die zweite Wildcard darf sich wohl Andy Murray machen. Der Brite gewann 2012 und 2016 in Rio die Goldmedaille. Derzeit arbeitet der 37-Jährige nach einer Rücken-OP an seinem Comeback. Sein Einsatz kommende Woche beim Rasenturnier in Wimbledon ist jedoch noch fraglich.