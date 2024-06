Olympische Ringe am Eiffelturm angebracht

Knapp 50 Tage vor Beginn der Sommerspiele in Paris ist die Installation der Olympischen Ringe am Eiffelturm abgeschlossen worden. Mithilfe mehrerer Kräne sowie von 15 Seilkletterern wurden die 30 Tonnen schweren Symbole aus recyceltem Stahl am Wahrzeichen der französischen Hauptstadt befestigt. Das Ensemble der fünf Ringe, 29 Meter breit und 13 Meter hoch, wird jede Nacht mit 100.000 LEDs zum Leuchten gebracht.