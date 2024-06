Russland und Belarus: IOC lässt 25 "Neutrale" für Olympia zu

25 „Neutrale“ dürfen bei Olympia in Paris an den Start gehen. Die Liste der Teilnehmendem unter neutralen Flagge könnte noch anwachsen.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat knapp sechs Wochen vor dem Start der Sommerspiele in Paris eine erste Liste Teilnahmeberechtigter aus Russland und Belarus veröffentlicht. 25 Athletinnen und Athleten dürfen demnach als „Neutrale“ in Paris an den Start gehen, 14 aus Russland, 11 aus Belarus. Wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine dürfen Teilnehmende aus beiden Ländern bei Olympia nur unter komplettem Verzicht auf staatliche Symbole antreten.