Schwierige Olympia-Gruppe: DVV-Männer treffen auf die USA

Die deutschen Volleyballer haben bei der Auslosung für die Olympischen Spiele in Paris schwierige Vorrundengegner erwischt. In der Gruppe C geht es für das Team von Bundestrainer Michal Winiarski gegen den dreimaligen Olympiasieger USA, den Weltranglistenzweiten Japan und Südamerikameister Argentinien. Jeweils die beiden bestplatzierten Teams aus den drei Vierergruppen sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale.