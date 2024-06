Sorgen vor Olympia: Seine-Wasser fällt durch Schmutz-Check

Knapp anderthalb Monate vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris ist die Seine durch den wegweisenden Gesundheitscheck gerauscht. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, lag Verschmutzung des Flusses in der Hauptstadt in Wasserproben vom 16. Juni jenseits des festgesetzten Grenzwertes für Triathlon- und Freiwasserwettbewerbe.