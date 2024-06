Turnen: Biles bei US-Meisterschaften in Olympia-Form

Turn-Königin Simone Biles hat ihre starke Olympia-Form erneut unter Beweis gestellt. Die Rekordweltmeisterin sammelte am ersten Tag der US-Turnmeisterschaften in Fort Worth, Texas 60,450 Punkte und geht als Gesamtführende in die Entscheidung am Sonntag. Biles winkt somit ihr neunter US-Mehrkampftitel und das Ticket für die Olympia-Ausscheidung des US-Teams in Minneapolis, Minnesota (27. bis 30. Juni).