Olympia-Überraschung um Basketball-Supertalent

von SID 08.06.2024 • 17:45 Uhr Supertalent Caitlin Clark zählt offenbar nicht zum Olympia-Aufgebot der US-Basketballerinnen.

Basketball-Supertalent Caitlin Clark gehört bei den Olympischen Spielen wohl nicht zum Kader des deutschen Gruppengegners und Titelfavoriten USA. Mehrere US-amerikanische Medien berichteten dies am Samstag. Die 22-Jährige sorgt für ein enormes Zuschauerinteresse an der WNBA und war von Indiana Fever im Draft im April an der ersten Stelle auswählt worden.

In Paris trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Gruppe C auf die USA, Japan und Belgien. Im Vorfeld des Turniers bestreiten die deutschen Frauen um Starspielerin Satou Sabally am 23. Juli in London ein Testspiel gegen die US-Amerikanerinnen, die seit 1996 bei Olympia jeweils die Goldmedaille gewonnen haben.