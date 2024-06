Vor Olympia: Deschamps führt Fackellauf an

Am Fackellauf des französischen Fußballverbandes in Clairefontaine nehmen unter anderem auch Blaise Matuidi und Clement Turpin teil.

Bei der Fußball-EM in Deutschland kämpft Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps mit seinem Team aktuell um den Titel - nur wenige Tage nach dem Ende des Turniers wartet auf den 55-Jährigen das nächste Highlight: Deschamps wird am 23. Juli den olympischen Fackellauf des französischen Fußballverbandes (FFF) anführen. Das gab die FFF am Mittwoch bekannt.