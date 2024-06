"Werde alles geben": Dauser hat "leise Olympia-Hoffnung"

von SID 23.06.2024 • 22:07 Uhr Der Turn-Weltmeister hatte sich am Samstag am Arm verletzt, die Zeit bis Paris wird knapp.

Turn-Weltmeister Lukas Dauser hat nach seiner am Samstag erlittenen Verletzung nur noch eine „leise Hoffnung“ auf einen Olympiastart, will aber um die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris kämpfen. Dies teilte der 31-Jährige in einem Instagram-Post mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Die Ärzte und Physios haben eine leise Hoffnung, dass ich in fünf Wochen einsatzbereit bin. An diesen Strohhalm werde ich mich nun klammern", schrieb Dauser: "Ich werde in den nächsten Wochen mit einem speziellen Behandlungsplan alles geben, um meinen Traum ein drittes Mal zu leben."

Bei der finalen Olympia-Qualifikation in Rüsselsheim hatte sich Dauser, der 2023 WM-Gold am Barren geholt hatte, bei seiner Ringe-Übung verletzt. "Meine Schulter hat ohne Vorwarnung nachgegeben. Ich habe sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Nach einigen Untersuchungen wurde eine Muskelverletzung in meinem Oberarm festgestellt", so Dauser.