Olympia: Hitzewelle in Paris – Athleten kämpfen bei 35 Grad

Erst der Dauerregen, jetzt eine Hitzewelle: Paris könnte am Dienstag zu einem echten Glutofen werden. Die Athleten bei den Olympischen Spielen müssen sich auf Temperaturen von rund 35 Grad einstellen, der staatliche französische Wetterdienst Meteo France warnt vor einer kurzen, aber "besonders intensiven" Hitzewelle. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll das Thermometer nicht unter die 20-Grad-Marke fallen, Paris erwartet damit eine tropische Nacht.

Extreme Wetterbedingungen belasten die Athleten

Schon am Montag war es in der Stadt über 30 Grad warm, nachdem es zu Beginn des Mega-Events an der Seine noch viel geregnet hatte. Die Eröffnungsfeier am Freitag war von teilweise heftigen Schauern begleitet worden. Nun soll es erst am Ende der Woche wieder etwas "abkühlen", am Wochenende werden aber immer noch rund 27 Grad erwartet.