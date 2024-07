Olympia: Deutsche 3x3-Basketballerinnen starten als kleine Familie

Das Mini-Aufgebot im 3x3 hat für Basketballerin Marie Reichert großen Einfluss auf die Teamchemie. „Die Beziehung zu den Mitspielerinnen ist intensiver, man ist mit allen Spielerinnen enger verbunden. Ich würde uns schon als eine kleine Familie bezeichnen“, sagte die deutsche Nationalspielerin vor dem Start ins olympische Turnier web.de News. Denn verglichen mit dem klassischen Basketball sind bei der Streetball-Variante statt zwölf nur vier Akteurinnen in Paris dabei.

Herausforderungen der Vorrunde

Dass es in der Vorrunde Achtergruppen gibt, sei eine besondere Herausforderung. "Bei den Olympischen Spielen ist das Pensum nochmal höher als bei der WM oder EM. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir ein Turnier gespielt haben, in dem wir sieben Spiele hatten", erklärt die 23-Jährige aus Kassel. Es werde deshalb "von der Belastung körperlich und mental nochmal etwas Neues".

Premiere bei Olympia

Vorteil des gemeinsamen Trainings

Dass Reichert, Brunckhorst und Greinacher zusammen am 3x3-Stützpunkt in Hannover trainieren, sei ein Vorteil: "Mir fallen gerade nur die Niederlande ein, die etwas ähnliches haben. In vielen anderen Ländern ist 3x3 mehr noch eine Ergänzung für den Sommer."