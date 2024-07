463 Athleten: DOSB mit größtem Olympia-Aufgebot seit 1996

Nominiert wurde am Freitag unter anderen Owen Ansah, der in der vergangenen Woche als erster Deutscher über 100 m unter der Zehn-Sekunden-Marke blieb.

Nominiert wurde am Freitag unter anderen Owen Ansah, der in der vergangenen Woche als erster Deutscher über 100 m unter der Zehn-Sekunden-Marke blieb.

Das deutsche Team für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) ist auf 463 Athletinnen und Athleten (darunter 47 Ersatzathleten) angewachsen. Dies teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Freitag bei seiner fünften und letzten offiziellen Nominierungsrunde mit, bei der weitere 81 Athletinnen und Athleten aus der Leichtathletik berufen wurden. Durch Nachnominierungen könnte sich die Zahl noch verändern.

„Die Athletinnen und Athleten haben eben gezeigt, dass sie mit großen Ambitionen dorthin fahren. Man kann dem ganzen Team unterstellen, dass sie alle ihre persönliche Bestleistung bringen wollen. Das wird auch erforderlich sein“, sagte DOSB-Leistungssportvorstand Olaf Tabor am Freitag bei der Nominierungspressekonferenz und ergänzte mit Blick auf den internationalen Vergleich: „Wir schätzen das realistisch ein, deshalb ist das Ziel, dass wir wieder die Top Ten erreichen wollen. Das können wir, dafür brauchen wir gute Leistungen.“

Nominiert wurden am Freitag unter anderem Owen Ansah, der in der vergangenen Woche bei den nationalen Meisterschaften in Braunschweig als erster Deutscher über 100 m unter der Zehn-Sekunden-Marke geblieben war (9,99), die Zehnkämpfer Leo Neugebauer und Niklas Kaul sowie die frühere 100-m-Europameisterin Gina Lückenkemper.