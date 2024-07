Olympia: Dupont führt Frankreich zu historischem Rugby-Gold in Paris

Frankreichs Rugbystar Antoine Dupont hat den Gastgeber zur ersten Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris geführt. Der Ausnahmespieler machte am Samstagabend beim 28:7 (7:7) im umkämpften Finale im Stade de France gegen den Weltmeister und zweimaligen Olympiasieger Fidschi mit zwei Versuchen den Unterschied.

Nur Sekunden nach seiner Einwechslung zur Halbzeit bereitete der 27-Jährige mit einem unwiderstehlichen Sprint an der Seitenlinie entlang den zweiten Versuch der Franzosen vor. Danach legte er den Ball noch zweimal selbst im Malfeld ab.

Eine Saison voller Erfolge

Nach der nationalen Meisterschaft und dem Triumph in der europäischen Königsklasse Champions Cup mit seinem 15er-Klub Stade Toulousain krönte der 27-Jährige seine Saison mit Olympia-Gold. Für die Franzosen ist es das erste Edelmetall in der noch jungen Rugby-Variante, die erst 2016 in Rio ihr Debüt gefeiert hatte.