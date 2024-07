Olympia: Corona-Schock bei Olympia

Schon vor seinem Silberrennen am Sonntag hatte sich der britische Schwimmstar unwohl gefühlt. Trotzdem schreibt Peaty Olympia noch nicht ab.

Schwimmer Adam Peaty, der am Sonntag in Paris Olympiasilber über 100 m Brust geholt hatte, wurde am Montag positiv auf Corona getestet. Schon vor seinem Finale hatte sich der 29-Jährige unwohl gefühlt, danach hätten sich die Symptome verschlimmert, teilte die britische Mannschaft mit.