Olympia: Ricarda Funks Slalom-Drama – Neue Medaillenchance im Kajak-Cross

von SID 29.07.2024 • 06:26 Uhr Ricarda Funk ist nach dem geplatzten Medaillentraum bitter enttäuscht - doch die Olympischen Spiele sind für die 32-Jährige noch nicht beendet.

Die Tränen flossen unaufhörlich, als Ricarda Funk verzweifelt nach Erklärungen für das bittere Slalom-Drama suchte. Immer wieder überkam es die Olympiasiegerin von 2021, nachdem der Traum von der Wiederholung ihres emotionalen Gold-Coups von Tokio im Wildwasser von Vaires-sur-Marne hinweggespült worden war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein Funke Zufriedenheit

Dennoch blitzte zwischen all der Enttäuschung etwas Zufriedenheit auf. Ihren ersten Olympia-Auftritt unter normalen Bedingungen wolle sie sich trotz des verpassten Medaillenziels "tief in mein Herz einschließen, auch wenn ich im Finale nicht ganz das zeigen konnte, was ich kann", sagte Funk mit brüchiger Stimme.

Der entscheidende Fehler

Als letzte Starterin war sie von über 15.000 Fans nach unten gebrüllt worden, musste sich nach einem Fehler an Tor 20 aber mit Rang elf begnügen. Sie sei ins "Risiko gegangen, im Olympiafinale kann ich nicht auf Sicherheit gehen", sagte Funk. Zunächst müsse sie die Emotionen aber "kurz sacken lassen".

Frustbewältigung und neue Ziele

Doch was hilft bei der Frustbewältigung? "Stimmung aufsaugen", das wolle sie zumindest versuchen, dazu gehöre, "andere Athleten anfeuern, Pins sammeln, einfach ein paar Tage genießen." Die Olympischen Spiele sind für die 32-Jährige schließlich noch nicht beendet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neue Medaillenchance im Kajak-Cross

In der neuen olympischen Disziplin Kajak-Cross ergibt sich in dieser Woche noch eine weitere Medaillenchance. "Ich versuche das Positive drin zu sehen", sagte Funk. Kajak-Cross sei allerdings "eine ganz andere Sportart. Da ist das Filigrane nicht so vorhanden, da müssen wir die Ellbogen auspacken." Es gehe darum, "einen anderen Race-Mode" an den Tag zu legen - um den Medaillentraum bei Sommerspielen ohne Corona-Auflagen wie in Tokio doch noch zu erfüllen.

Ungewisse Zukunft