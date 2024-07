Olympia: Frühe Wettkämpfe fordern deutsche Teams in Paris heraus

Die Morgenmuffel im deutschen Olympia-Team könnten in den kommenden Tagen Probleme bekommen. Gerade in den Mannschaftssportarten Volleyball, Handball und Hockey beginnen die Wettkämpfe in Paris teils zu ungewöhnlich früher Stunde. Den Anfang machen die Volleyballer gleich am Samstag (9.00 Uhr) gegen Japan.