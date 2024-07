Olympia: Romantischer Heiratsantrag in Paris rührt argentinisches Team

Der Handballer Pablo Simonet nutzt die Chance in der Stadt der Liebe und sorgt damit schon vor Olympia-Start für ein emotionales Highlight.

Der Handballer Pablo Simonet nutzt die Chance in der Stadt der Liebe und sorgt damit schon vor Olympia-Start für ein emotionales Highlight.

Vor dem offiziellen Start der Olympischen Sommerspiele in Paris hat ein Heiratsantrag im argentinischen Team für große Emotionen gesorgt. Der Handballer Pablo Simonet (32) hielt an der Seine um die Hand seiner Freundin und Hockey-Spielerin Pilar Campoy (34) an - und die sagte „Ja“.