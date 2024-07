Vor Olympia: DFB-Danke an die Fans! „War mega“

Rund 2000 Fans kamen zur öffentlichen Trainingseinheit der DFB-Frauen in Düsseldorf - die Olympia-Vorbereitung ist in vollem Gange.

Rund 2000 Fans kamen zur öffentlichen Trainingseinheit der DFB-Frauen in Düsseldorf - die Olympia-Vorbereitung ist in vollem Gange.

Stimmungsvoller Trainings-Auftakt: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist bei der ersten öffentlichen Einheit der Olympia-Vorbereitung im Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf von rund 2000 Fans gefeiert worden. „Das war echt mega mit so vielen Zuschauern, danke an die Fans“, sagte Verteidigerin Bibiane Schulze Solano.

Popp fehlt DFB-Frauen vorerst

In knapp zwei Wochen hebt der DFB-Tross dann am 21. Juli in Richtung Frankreich ab. Dort wartet die „Hammergruppe“ B, in der der Deutschland auf den WM-Vierten Australien (25. Juli), Rekordsieger USA (28. Juli/beide Marseille) und Sambia (31. Juli/Saint-Etienne) trifft.