ARD-Dokuserie über deutsche Turnerinnen

Zur Einstimmung auf die Olympischen Spiele veröffentlicht der SWR eine Dokuserie über den Weg deutscher Turnerinnen und Turner zu den Spielen in Paris (ab 26. Juli). "Turnen - 60 Sekunden Perfektion" ist ab Montag in der ARD-Mediathek abrufbar. Im TV läuft die erste Folge am kommenden Samstag um 18.15 Uhr im Ersten.