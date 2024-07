Olympia: "Entsetzen" bei deutschen Athleten über Triathlon-Debakel

Der Verein Athleten Deutschland hat dem Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Paris beim Debakel um die Wasserqualität der Seine mangelnde Weitsicht vorgeworfen.

Es sei nur „schwer nachvollziehbar, dass die Organisatoren trotz des bekannten Risikos offenbar auf einen Plan B verzichtet haben. Das sorgt für Entsetzen bei den Athletinnen und Athleten, die sich jahrelang auf diesen Karrierehöhepunkt vorbereitet und enorme Anstrengungen auf sich genommen haben“, teilten Marlene Gomez-Göggel und Simon Henseleit, Athletenvertreter der Deutschen Triathlon Union (DTU) und Mitglieder von Athleten Deutschland, am Dienstag mit.

Duathlon ohne Schwimmen als Notfallplan

Am Morgen waren die olympischen Triathlon-Wettbewerbe, die mit dem Schwimmen in der Seine starten sollen, wegen der schlechten Wasserqualität des Flusses um einen Tag auf Mittwoch verschoben worden. Sollte die Bakterienbelastung dann noch immer zu hoch sein, wäre eine weitere Verschiebung auf Freitag möglich. Kann das Schwimmen auch dann nicht stattfinden, ist im Regelwerk der Notfallplan Duathlon vorgesehen - also Laufen, Radfahren und nochmal Laufen.