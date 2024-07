Olympia: Zverev schwärmt von Partystimmung in Paris – Mehr als nur Tennis!

Für Alexander Zverev stehen die olympischen Tennis-Wettbewerbe in Paris nicht hinter den French Open an gleicher Stelle zurück. „Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass bei den French Open die Atmosphäre sehr tennisspezifisch ist“, sagte der Olympiasieger nach seinem Auftaktsieg in Roland Garros gegen den Spanier Jaume Munar.