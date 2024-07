Olympia: Deutsche Fechter erneut ohne Medaille - Bitteres Aus für Sauer

Florettfechterin Anne Sauer (Düsseldorf) ist in Paris kurz vor dem Kampf um die Medaillen gestoppt worden. Der Deutsche Fechter-Bund bleibt damit zum dritten Mal in Folge bei Olympischen Spielen ohne Medaille. Die 33-jährige Sauer verlor im Viertelfinale im edlen Ambiente des Grand Palais gegen die zweimalige Weltmeisterin Alice Volpi aus Italien nach 10:8-Führung mit 12:15. Zuvor hatte Sauer zwei deutliche Siege gefeiert. Am Samstag war Säbelfechter Matyas ebenfalls im Viertelfinale in einem engen Duell gestoppt worden.