Auch russische Ringer lehnen IOC-Einladung ab

Der Verband nennt das Auswahlprinzip "unsportlich". Wie die Judoka wollen auch die Ringer nicht unter "neutralem" Status in Paris starten.

Nach den russischen Judoka lehnen auch die Ringer die Einladung des IOC für die Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) ab. Das gab der russische Ringerverband am Samstag bekannt. In einer Erklärung hieß es: "Wir akzeptieren das unsportliche Auswahlprinzip nicht, von dem sich das Internationale Olympische Komitee bei der Erstellung der Liste der teilnahmeberechtigten Athleten leiten ließ."