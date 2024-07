Olympia: DHB-Männer starten Medaillenmission gegen Schweden – Live!

Nach den überzeugenden Siegen in der Vorbereitung wollen die deutschen Handballer auch gegen Schweden liefern.

Die deutschen Handball-Frauen haben zum Auftakt eine böse Überraschung erlebt - das wollen die Männer unbedingt vermeiden. „Es kommt darauf an, ob wir uns von dem Moment ein bisschen übermannen lassen oder ob wir bereit sind“, sagte Nationalspieler Juri Knorr nach dem Abschlusstraining am Freitag mit Blick auf den Start der Medaillenmission bei den Olympischen Spielen.

Olympia 2024: Vorbereitung und Ambitionen

Nach den überzeugenden Siegen in der Vorbereitung unter anderem gegen Europameister Frankreich wolle die DHB-Auswahl auch endlich „bei einem Turnier einen größeren Gegner schlagen“, ergänzte Knorr vor dem Auftaktspiel am Samstag (ab 19 Uhr im LIVETICKER) in Paris gegen den EM-Dritten Schweden: „Wir wissen, dass wir das Potenzial haben. Aber wir müssen es auch zeigen.“