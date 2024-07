Olympia: Badminton-Aus für Lamsfuß und Seidel wegen Verletzung

Das olympische Badminton-Turnier ist für Mark Lamsfuß und Marvin Seidel vorzeitig beendet. Die Ex-Europameister gaben vor ihrem zweiten Gruppenspiel in der Arena Porte de la Chapelle in Paris auf. Das erste Match hatten die Weltranglisten-31. in zwei Sätzen verloren, zur Partie am Montagmorgen traten sie nicht mehr an.