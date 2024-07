Olympia: Deutsche BMX-Stars verpassen Eröffnungsfeier nach Zugchaos

Der Angriff auf das Schienennetz der französischen Bahn hat auch die Reisepläne von Teilen der deutschen Olympiamannschaft beeinträchtigt. So kam am Freitagnachmittag beispielsweise das BMX-Team mit reichlich Verspätung mit dem Zug in Paris an - der geplante Besuch der Eröffnungsfeier fiel aus.