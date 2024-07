Olympia: Keine Beeinträchtigung des Athletentransports trotz Anschlägen

Die Brandanschläge auf französische Bahnstrecken werden nach Angaben des Betreibers am Samstag keine Auswirkungen auf den Transport der Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen haben. Frankreichs Bahngesellschaft SNCF teilte am Freitagabend mit, dass am Tag nach der Eröffnungsfeier „der gesamte Transport von Mannschaften und akkreditierten Personen“ sichergestellt sei. So müssen etwa die Basketball-Stars der USA mit dem TGV von Paris nach Lille fahren, wo am Sonntag das Auftaktspiel gegen Serbien ansteht. Dazu beginnen in Marseille am Wochenende die Segelwettbewerbe.