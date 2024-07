Olympia: Deutsche Wasserspringer verpassen Medaille – Chinesen dominieren

Die Wasserspringer Timo Barthel und Jaden Eikermann haben bei den Olympischen Spielen in Paris eine Medaille deutlich verpasst. Das Duo kam im Synchronwettbewerb vom Turm mit 364,41 Punkten auf Rang sieben.

Gold sicherten sich ganz souverän die chinesischen Weltmeister Lian Junjie und Yang Hao (490,35 Punkte), mit ihrem ersten Olympiasieg stahlen sie auch Ausnahmespringer Tom Daley die Show: Der Brite holte mit Noah Williams Silber (463,44) und damit zum vierten Mal in Folge mindestens eine olympische Medaille. Bronze ging an die Kanadier Rylan Wiens und Nathan Zsombor-Murray (422,13).

WM-Erfolge und Olympia-Ticket

Barthel und Eikermann hatten bei der vergangenen WM in Doha den siebten Platz belegt und damit das Olympia-Ticket gesichert. Barthel geht am 9. August noch im Einzel vom Turm an den Start.